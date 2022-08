Milyen az ideális strand? - Kiderül Ökológiai-kulturális hétvégén

Ökológiai-kulturális hétvégét rendeznek a Balatorium projekt keretében augusztus 26. és 28. között Tihanyban és Örvényesen. Az ökológiai szemléletű események között gyerekprogramok, előadások, workshopok is helyet kapnak.

A szakértők bevonásával rendezett esemény programján megtalálhatók beszélgetések, valamint számos szórakoztató program, köztük algafröccsözés, szitaworkshop, képregényrajzolás és koncert is. A rendezvényen bemutatkozik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatói által tervezett új pavilon, a Foliarium – olvasható a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Pénteken nyílt napot tartanak a Tihany egyik legszebb épületegyüttesében található Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben, ahol szemléletformáló beszélgetésekkel, kiállításokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig az örvényesi szabadstrandon folyatódnak a programok – írták.

A rendezvényen olyan kérdésekre kaphatnak választ a látogatók, mint az, hogy milyen az ideális strand, hogyan járulnak hozzá az édesvízi kisrákok a vízminőség védelméhez, vagy hogyan hathat vissza a balatoni táj az emberre.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kiemelt projektje, a Balatorium ökológiai-kulturális programsorozata már péntektől változatos eseményeket kínál. Pénteken, 9 és 16 óra között lesz nyitva a nagyközönség számára a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI). Az 1927-ben megnyílt, neoreneszánsz épületegyüttes a Balaton környékének egyik legszebb műemléke, egyben az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Ősfás parkjának fái alatt kiállított akváriumokban lehet megnézni a Balaton parti övében élő halfajokat és olyan gerincteleneket is, mint például az invazív cifrarák. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az intézetben folyó munkába, az édesvizek környezettani kutatásába. Előadások és kiállítások várják a látogatókat, akik kvízjátékban mérhetik fel ökológiai tudásukat, a gyerekek számára pedig rajzversenyt is rendeznek.

Örvényesen úszó vízikert és a szabadonbalaton algabár várja a strandolókat, bemutatkozik a MOME építészhallgatói által tervezett installáció, a Foliorium pavilon, és az érdeklődők egy játékos, építészek és művészek által vezetett workshop keretében újratervezhetik a szabadstrand partszakaszát is. A programok között a képregényrajzolás, a koncert, a filmvetítés, a szitaworkshop mellett lassú tájbejárás is szerepel. A tájbejárások a Balaton-felvidék ökológiai kulcshelyszíneit érintik. A lelassult séták alkalmával a résztvevők megtapasztalják a táj egyedi jellemzőit, ökológiai vonatkozásait. Az ökológiai hétvége sétavezetői között lesz művész, designer, pszichológus, filozófus és biológus is.

A Balatorium hétvégéje megismerteti az érdeklődőkkel azokat a folyamatokat, amelyek a tó fokozott hínárosodásáért és algásodásáért felelősek. A szakemberek bemutatják a parti zóna kiemelkedően fontos élőhelye, a nádas, valamint az emberi tevékenységek – beépítés, horgászat, fürdőzés – szerepét is. Szó lesz a természetes partszakaszok visszaállításának fontosságáról és a strandrészek természetközelibbé alakításáról is.

Szombaton és vasárnap több területről érkező szakemberekkel is lesznek beszélgetések Örvényesen, többek között a borászat és a klímaváltozás viszonyáról vagy a helyes természetjárói magatartásról.

A Balatorium projekt kutatók és művészek összefogása a Balatonért. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) és a PAD Alapítvány Balatorium kulturális programokon akarja láthatóvá tenni a tó összetett ökoszisztémáját, és hozzá akar járulni a Balaton jövőjét érintő létfontosságú kérdések társadalmi párbeszédéhez.

A rendezvény részletes programja a Balatorium weboldalán és a Balatorium ökológiai-kulturális hétvége Facebook-oldalán található meg.