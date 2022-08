Kora középkori sírokat tártak fel Németországban

Száznegyven kora középkori sírt tártak fel Németország délnyugati részén, ahol harci fegyvereket, fésűket és fülbevalókat is találtak. A régészek a leletek mellett rábukkantak egy kőkorszaki sírra is, ami az időszámításunk előtti harmadik évezredből származik.

Régészeti kincseket, köztük kőkorszaki kerámiákat és középkori sírokat tártak fel Németországban – írja a Live Science.

A régészek a délnyugati Tuttlingen Geisingen-Gutmadingen körzetében található lelőhelyen egy a kőkorszakból származó sírra is rábukkantak. Az időszámításunk előtti harmadik évezredből származó sírokon túl találtak száznegyven kora középkori sírt is, amelyeket az időszámításunk utáni 500 és 600 között áshattak ki. A kora középkori sírok tartalmaztak kardokat, lándzsákat, pajzsokat, csontból készült fésűket és fülbevalókat is.

„A városnak ez a része valószínűleg sokkal régebb óta lakott terület, mint azt korábban hittük” – írta Martin Numberger, Gutmadingen városzrész polgármestere. Az írásos feljegyzések alapján az első ottani településről szóló feljegyzés 1273-ból származik, de a sírok feltárása azt mutatja, hogy már korábban is éltek emberek a területen.

A leleteket az ArchaeoTask GmbH régészeti cég csapata egy Duna-parti területen találta, ahová egy esővízgyűjtő tavat terveznek.

A címlapfotó illusztráció.