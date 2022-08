Eddig ismeretlen dinoszauruszt fedeztek fel

A paleontológusok bejelentették, hogy Dél-Argentínában egy eddig ismeretlen kis páncélos testű dinoszauruszt fedeztek fel, amely valószínűleg felegyenesedve, hátsó lábain járkálva barangolta be az akkor még párás tájat mintegy százmillió évvel ezelőtt – számolt be a The Guardian.

A Jakapil kaniukura névre keresztelt, krétakori őshüllő feltehetőleg a nyakán és hátán egészen a farkáig végig húzódó csontos, korong alakú páncélja által jól védett lehetett.

Palaeontologists have announced the discovery of a small, armoured dinosaur in southern Argentina.

It is named jakapil kaniukura and is first-of-its-kind.

