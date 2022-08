Viking kori leletekre bukkantak egy ősi izlandi településen

Gyöngyökre, ékszerekre és egyéb leletekre bukkantak a nyugat-izlandi Seyðisfjörðurnál – számol be a Heritage Daily. A település története régi időkre nyúlik vissza, abba a korszakba, amikor a vikingek megjelentek a régióban. A települést a 9. század második felében alapíthatták.

Az Antikva vállalat régészei egy több mint ezeréves tanyát tártak fel.

Archaeologists in Iceland investigate an ancient fishing village preserved by landslides. Finds so far include a boat, a spear, the remains of a man and a horse, and a bead bearing the colors of the Icelandic flag.https://t.co/W9xVlN2QLc#Archaeology #Iceland #Artifacts pic.twitter.com/Vj1OxienQJ

