Megtalálták az elveszett várost

Egy, a Pártus Birodalom (időszámítás előtt 247 – időszámítás szerint 224) idejére datálható város maradványaira bukkantak El-Szuvairánál, Bagdadtól 60 kilométerre délre – számol be a The Art Newspaper.

Mohammed Szabri régész szerint a fő felfedezés a pártus korból származó, termelő- és lakóhelyként szolgáló település, amely vazallusként működhetett. A feltárt leletek többsége hétköznapi használati tárgy.

Scholar says the new discovery is “significant” as 233 objects are sent to the Iraq Museum https://t.co/EFCEBRmEFB

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) August 10, 2022