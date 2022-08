Hatvanezer úszómedencényi víz került a légkörbe a vulkánkitörés miatt

Január 15-én kitört a tongai Hunga Tonga-Hunga Ha’apai szigetnél fekvő víz alatti vulkán. Az esemény az elmúlt évtizedek legnagyobb kitörése, lökéshullámát még hazánkban is ki tudták mutatni. A vulkánkitörést a Föld körül keringő műholdak is érzékelték.

Egy új tanulmányból kiderült, hogy a vulkánkitörés elképesztő, körülbelül 38 milliárd liter vizet juttatott a légkörbe, ami elegendő lenne 58 000 olimpiai uszoda megtöltésére – írja az Independent.

Az elmúlt 140 év legnagyobb vulkánkitörésének lökéshulláma hatszor megkerülte a Földet, és mintegy 40 kilométerre a légkörbe vulkáni törmeléket röpített, és ereje hatalmas szökőárhullámokat váltott ki.

„Soha nem láttunk még ehhez hasonlót” – mondta Luis Millán, a NASA Jet Propulsion Laboratory tudósa.

Dr. Millán vezette a Geophysical Research Letters folyóiratban publikált új tanulmányt, amely számszerűsítette a Tonga vulkán által, a légkör mintegy 12 és 54 kilométer közötti magas rétegébe, más néven sztratoszférába fecskendezett vízgőz mennyiségét.

„Az MLS volt az egyetlen olyan műszer, amely elég sűrű lefedettséggel rendelkezett a vízgőz csóvának megörökítéséhez, és az egyetlen, amelyet nem érintett a vulkán által kibocsátott hamu” – tájékoztatott Dr. Millán.

When the Tonga volcano erupted on Jan. 15, @NASA’s Microwave Limb Sounder detected a huge amount of water vapor entering the atmosphere, enough to fill ~58K Olympic pools. This could have a small, temporary warming effect on Earth’s global average temp. https://t.co/HnfM1QjNrI pic.twitter.com/lmSyt199t3

— NASA JPL (@NASAJPL) August 2, 2022