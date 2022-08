Óriási felháborodást keltett a csillagnak eladott olasz kolbász

A tudós elnézést kért a Twitteren azután, hogy a kolbászszelet fotóját úgy osztotta meg posztjában, mintha az a csillag lenne. A tudós arra akarta felhívni a figyelmet, hogy kezeljük óvatosan az interneten keringő képeket.

„Bocsánatot szeretnék kérni az átverés miatt, amely talán megbotránkozást okozott. Ennek célja pusztán annyi volt, hogy felhívja a figyelmet arra, óvatosan kell bánni a hatásosnak tűnő képekkel” – írta tweetjében a fizikusként és tudományfilozófusként is ismert Étienne Klein.

And now I discover in my messaging inbox, this story.

“French scientist Etienne Klein apologises after ‘James Webb Telescope’ image revealed as slice of chorizo” https://t.co/lfY0tG8x6l pic.twitter.com/s9az6EgcvI

— Stilgherrian (@stilgherrian) August 5, 2022