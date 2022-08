Beigazolódott a mesés kincsekről szóló mese

Az elásott kincsekről és az ősi hajóroncsokról szóló történetek évszázadok óta foglalkoztatja a nagyvilágot. Felfedezők egy csapata számára azonban a legenda valósággá vált, amikor egy 350 éve elsüllyedt spanyol hajó elhagyatott kincseire bukkantak – köztük érmékre, drágakövekre és felbecsülhetetlen értékű ékszerekre – írja a CNN.

Explorers have recovered a hoard of coins, gemstones and priceless jewels from a ship that sank off the Bahamas in 1656. https://t.co/rJyLzXOvCJ

