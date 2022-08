Rejtélyes, teniszpálya méretű lyuk tartja lázban a világot

Szakértők kedden Chilében egy hatalmas, vélhetően víznyelő megjelenését vizsgálták, amely egy rézbánya közelében jelent meg az Atacama-sivatagban, Tierra Amarilla településen.

A chilei hatóságok egy körülbelül 25 méter átmérőjű víznyelőt vizsgálnak, amely a hétvégén jelent meg egy bányászati ​​területen – írja a The Guardian.

A chilei média drónfelvételeken keresztül mutatta be a különleges jelenséget, a Lundin Mining, egy kanadai cég által bányászott földterületen, mintegy 665 km-re északra a fővárostól, Santiago-tól.

Huge mystery sinkhole appears in Chile https://t.co/s3SNyILQH9 pic.twitter.com/ICRnNM6HOr — BBC News (World) (@BBCWorld) August 2, 2022

Az országos geológiai és bányászati ​​szolgálat, a Sernageomin szombaton szerzett tudomást a víznyelőről, és egy csapatot küldött a területre – mondta az ügynökség igazgatója, David Montenegro.

„A mélység jelentős, körülbelül 200 méter a fenékig”– mondta Montenegro. „Nem észleltünk semmilyen anyagot odalent, de sok vizet láttunk.”

A Lundin Mining tudatta, hogy a víznyelő nem érintett a munkásokat vagy a közösség tagjait, és „stabil” az első észlelés óta. „Az észlelést követően a területet azonnal lezárták, és értesítették az illetékes hatóságokat. Nem volt hatással a személyzetre, a berendezésekre vagy az infrastruktúrára” – áll a közleményben.

Tájékoztattak arról is, hogy a legközelebbi lakott terület csaknem egy kilométerre található az érintett zónától.

Enormous sinkhole – bigger than a tennis court – that appeared near a copper mine in the Atacama desert leaves Chile perplexed https://t.co/Q1rcGYTsrv pic.twitter.com/JnGJzyxzPw — AFP News Agency (@AFP) August 3, 2022

Lundin Mining nyilatkozatában elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogyan keletkezhetett ez a hatalmas víznyelő, jelenleg technikai elemzés folyik az esemény okának meghatározására.

Víznyelők akkor keletkeznek, ha a felszínen vagy felszíni közelében vízben könnyen oldódó kőzet (pl. gipsz, kősó, homokkő) húzódik, amelyben – elegendő vízutánpótlás esetén – a beszivárgó víz mélyedéseket, járatokat old ki, a felszínen és a felszín alatt. Ezek a járatok egy idő után be is szakadhatnak – írta a National Geographic.