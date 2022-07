Meglepő felfedezésre jutottak a Hold barlangjaiban

A földi barlangok hőmérsékleti viszonyai állandóak, s egy új felmérésből kiderült, hogy a holdi barlangok is hasonlóak. Míg a napsütötte holdfelszín +127 Celsius-fokra is felmelegszik, az árnyékban lévő részeken -173 Celsius-fok van, az ember számára egyik se túl kedvező. Mivel a Holdnak nincs légköre, ami kiegyenlíthetné a hőmérsékleteket, így pusztán a megvilágítás határozza meg, mennyire van meleg vagy hideg – írja a National Geographic.

Temperatures at the surface of the Moon vary widely, from 260 F (about 127 C) during the day to minus 280 F (about minus 173 C) at night. Hanging out at a stable 63 F (17 C) sounds much more pleasant. https://t.co/K0sm1CLqal pic.twitter.com/0Nq1l68iNp

— NASA Moon (@NASAMoon) July 26, 2022