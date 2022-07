Az óceán fenekén talált rejtélyes lyukak tartják lázban a világot

A NOAA (Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal) számolt be arról a meglehetősen rejtélyes felfedezésről, amelyet 2022. július 23-i merülés során tettek: az óceánfenéken szabályos vonalba rendezett szögletes lyukakra bukkant a távműködtetésű merülőhajójuk 2,8 kilométeres mélységben – írja a National Geographic.

Great ideas re: origin of mysterious holes seen at 2,540 m (1.6 mi) depth during #Okeanos Voyage to the Ridge 2022! This wasn’t 1st time these were seen & while scientists aren’t sure how holes formed, they suspect their origin is likely biological: https://t.co/yGpbuz7phP pic.twitter.com/dOuIjPlHX9

