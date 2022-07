Játék közben törte el egy hétéves kisfiú ujját egy sakkrobot

Az eset a múlt héten történt a Moscow Chess Open oroszországi sakkversenyen. A balesetről készült videón látható a robotkar, amely három sakktáblán egyidejűleg mozgatta a figurákat. A felvételen másodpercekkel később pedig már az látható, ahogy a kar becsípte hétéves ellenfele ujját egy hirtelen mozdulat következtében – írja a Mirror hírportál.

A videón látszik, amint a robot leüt egy sakkfigurát a tábláról. Ezután a fiú lép, de a robot mechanikus karjával megragadja a gyerek ujját, és a sakktáblához szorítja. Szakértők szerint a baleset azért történhetett, mert a kisfiú túl gyorsan lépett, anélkül, hogy megvárta volna a szükséges időt, amíg a robotkar befejezi saját lépését.

A kisfiú segítségére négy felnőtt sietett, hogy kiszabadítsák a fiút a robotkart szorításából.

Szergej Lazarev, a Moszkvai Sakkszövetség elnöke a torna után hivatalosan is megerősítette, hogy a robot eltörte a fiú ujját. A hétéves fiú, Christopher a hírek szerint az orosz főváros 30 legjobb sakkozója közé tartozott a kilenc év alattiak kategóriájában. A fiú gipszben fejezhette be a verseny utolsó napjait – írja a TASZSZ hírügynökség.

Video from the Moscow Chess Open shows a robot breaking a boy’s finger during a match last weekhttps://t.co/5HCyormDQD

— CNN International (@cnni) July 25, 2022