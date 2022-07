Kína felbocsátotta épülő űrállomásának újabb modulját

A mintegy 20 tonna súlyú Ventien fedélzetén nem tartózkodnak űrhajósok. Egy Hosszú menetelés-5B rakéta a hordozója, amelyet a dél-kínai Hainan szigetén található Vencsang űrközpontból indítottak.

A startot követően az űrrepülésért felelős űrügynökség (CMSA) egyik tisztviselője bejelentette, hogy sikeres volt az indítás.

A közel 18 méter hosszú és 4,2 méter átmérőjű laboratóriumi modul a 2021 áprilisa óta keringő Mennyei Harmónia (Tienho) főmodulhoz fog csatlakozni.

Warmest congratulations on the successful launch of the main lab module #Wentian #问天. The Taikonauts will make experiments and give space lectures in the lab. The first China-Africa Space talk may also take place there. Look forward to success after success in the space station https://t.co/7oBaBb8MJ6

— FEI Shengchao费胜潮 (@FeiShengchao) July 24, 2022