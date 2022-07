A Stadler környezetbarát meghajtású vonatait is bemutatja az InnoTrans vásáron

A Stadler vasúti járműgyártó magyarországi részlege fontos szerepet tölt be a vállalatcsoport zöld közlekedési megoldásokat képviselő vonatainak gyártásában, a szolnoki gyárban is készülő, csúcstechnológiát képviselő négy vonattípust is bemutatnak az idei berlini InnoTrans világkiállításon szeptemberben a svájci cég környezetbarát meghajtású hét járműve között – közölte a Stadler az MTI-vel.

Ismertetik, hogy a Stadler szolnoki üzeme is gyártja az amerikai piacra szánt hidrogénüzemű FLIRT H2 motorvonatot, az akkumulátoros FLIRT járművet, a három különböző üzemmódban is közlekedni képes trimodális FLIRT vonatot, illetve az akkumulátoros liverpooli metró új szerelvényeit, és ezek is láthatók lesznek a világ legnagyobb vasúti szakkiállításán. A projektekben a 600 munkavállalót foglalkoztató szolnoki üzem összesen közel 500 kocsiszekrény gyártásával vesz részt. A négy típus gyártásában a Stadler szolnoki üzemében végzik az alumínium kocsiszekrények hegesztését, fényezését és előszerelését. A Stadler 80 éve gyárt vonatokat, a cégcsoport több mint 13 000 alkalmazottat foglalkoztat a világ különböző részén lévő gyártási és mérnöki központjaiban, karbantartó telephelyein. A csoport árbevétele 2021-ben 18 százalékkal 3,6 milliárd svájci frankra emelkedett az előző évhez képest, 2022-re 3,7-4,0 milliárd svájci frank közötti árbevételt várnak. Magyarországon három leányvállalattal – Stadler Szolnok Kft., Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft., Stadler Trains Magyarország Kft. – van jelen, a tavalyi átlagos foglalkoztatotti létszám 755 fő volt. A konszolidált adatok szerint 2021-ben a három leányvállalatnak Magyarországon 54 milliárd forint árbevétele volt, ami 13,25 százalékos növekedés 2020-hoz képest. A cég Magyarországon több mint 50 milliárd forint beruházást hajtott végre 2007 óta.