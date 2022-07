Elaltatták a világ legidősebb hím pandáját

Egyre súlyosbodó egészségügyi problémái miatt csütörtökön elaltatták a világ legidősebb hím óriáspandáját. An An 35 évet élt, ami az állat gondozói szerint 105 emberi életévnek felel meg.

A hongkongi állatkertben 35 éves korában elpusztult An An, a világ legidősebb hím óriáspandája – tájékoztat az Independent.

Az Ocean park tisztviselői közölték, hogy a panda egészségügyi állapota drasztikusan súlyosbodott az elmúlt hetekben. Folyamatosan romlott az étvágya, az utolsó napokban pedig már egyáltalán nem evett. Az állatorvosok a vizsgálatok után úgy döntöttek, hogy elaltatják az idős pandát. An An 105 emberi életévnek megfelelő évet élt.

An An 1986-ban született a kínai Szecsuánban. 1999-ben ajándékozták a hongkongi állatkertnek két pandapár egyikeként. A párhoz tartozott a világ legidősebb nőstény óriáspandája, Jia Jia is, aki 2016-ban, 38 évesen pusztult el.

