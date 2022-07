Krétakori dinoszaurusz-lábnyomokat találtak egy kínai étteremben

A férfi, aki július 10-én a leshani étteremben vacsorázott, az udvaron néhány különleges mélyedést vett észre. Azt gyanította, hogy dinoszaurusz-nyomokat talált, és ezt a feltételezését megosztotta egy szakértővel, Hszing Litával, a Kínai Földtudományi Egyetem docensével.

四川乐山一餐厅发现恐龙足迹 为白垩纪早期食植类恐龙留下#China Dinosaur footprints found in a restaurant in Leshan, #sichuan Province, are left by early Cretaceous plant-eating dinosaurs. pic.twitter.com/sEK0XxvKgy

— 白露未晞(互fo) (@bailuweixi2) July 17, 2022