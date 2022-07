Megtalálhatták Európa legősibb emberi maradványait

Egy állkapocstöredékre bukkantak a közelmúltban Spanyolország északi részén – számol be a The Guardian. A kutatók úgy gondolják, hogy a lelet lehet Európa legkorábbi emberi fosszíliája.

This fossilized jawbone, found near caves in the Atapuerca Mountains in northern Spain’s Burgos province, is estimated to be 1.4 million years old https://t.co/5u9ugXbnVn pic.twitter.com/A8S2cUwKsm

— Reuters (@Reuters) July 10, 2022