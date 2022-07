Idegen világok nyomába eredne a világhírű magyar űrkutató

Almár Ivánt csak egyetlen dolog miatt nyomasztja életkora: 90 évesen már nincs elég ideje arra, hogy a földön kívüli élet kérdéseire választ találjon. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, Magyar Örökség Díjjal, Giordano Bruno-díjjal, valamint Hevesi Endre-életműdíjjal kitüntetett űrkutató, csillagász a Kossuth Rádió vendégeként összegezte pályájának fő állomásait.

Almár Iván csillagász, űrkutató, a fizikai tudományok doktora mindent elért tudományterületén, amit csak lehetett: a Magyar Asztronautikai Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke, az MTA emeritus kutatója és a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagja.

A Kossuth Rádió Nagyok című műsorának vendégeként az asztrofizika érdekességeiről mesélt, valamint azt is elárulta: kilencvenedik születésnapja után sem csökkent a kíváncsisága a világegyetem iránt. Hiányérzete csak egy dolog miatt van: a földön kívüli élet felderítésében szeretne még eredményeket elérni.

„Hogy mik vagyunk valójában mi, emberek, az egy nehéz kérdés. Vajon különlegesség vagyunk az univerzumban, és nincsenek hozzánk hasonlók, vagy máshol is fejlődésnek indult az élet, más égitesteken, csak még nem tudunk róla? Vannak-e intelligens civilizációk, valahol egy távoli csillag körüli bolygón, vagy nincsenek, és ha igen, hogyan lehetne velük kapcsolatot felvenni? Ez a téma engem nagyon izgat” – fogalmazott Almár Iván, akinek a témához kapcsolódó cikkeit ma is idézi a nemzetközi tudományos világ. Úgy érzi, ilyen irányú kutatásai a legmaradandóbbak. Pályájára visszatekintve nem elégedetlen, hiszen sokkal többet elért, mint amire valaha is számított.

Az akadémikus azt is elárulta a Kossuth Rádió műsorvezetőjének, Süveges Gergőnek, hogy nem áll távol tőle a rádiózás műfaja sem: 15 éves kora óta rendszeresen rádiózik. A teljes beszélgetés, melyben kutatásairól és magánéletéről, hitéről is beszél az űrkutató, 60 napig újrahallgatható a Médiaklikken.

Nagyok – zenés portréműsor a Kossuth Rádióban, minden hétköznap 19:30-tól!

A korábbi adások újranézhetők 60 napig a Médiaklikken!

A címlapfotó illusztráció.