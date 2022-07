Megtalálták egy marsi meteorit származási helyét

A véletlenek igen érdekes összjátéka eredményeként, ha egy másik égitesten becsapódás hatására anyag szakad ki a felszínből, annak egy része eljuthat a Föld közelébe, s akár meteoritként a felszínre is hullhat. Bár ezek a speciális kőzetminták igen értékesek, mivel számos átalakuláson estek át, kevesebbet árulnak el az égitestről, amelyről származnak, mint egy helyben kiemelt, óvott és elzártan kezelt kőzetminta. Ugyanezen átalakulás miatt rendkívüli feladat megkeresni azt is, hogy mely kráter lehetett egy-egy idegen égitestről érkezett meteorit születési helye – írja a National Geographic.

Nemrégiben azonban sikerült megtalálni egy 2011-ben, a Szaharába érkező, marsi eredetű meteorit születési helyét. Az NWA 7034, avagy Fekete szépség nevű meteorit eredetéről a Nature Communications folyóiratban számolt be egy ausztrál vezetésű nemzetközi kutatócsoport. A kőzet korát a benne lévő elemek alapján meg lehetett határozni, ám mindeddig ismeretlen maradt az a helyszín, ahonnan származik. A kutatást a szakemberek a The Conversation-ben ismertették.

Ever wondered exactly where on #Mars the Martian meteorite Black Beauty came from? ☄️ Thanks to an algorithm developed by @CurtinUni + @PawseyCentre , researchers have found the answer! @gbenedix @CurtinSpaceSci @CurtinIC @asdaf_space @arc_gov_au https://t.co/yx8gFzGBer pic.twitter.com/PODctCKKGo

Jelenleg kicsit kevesebb mind 300 marsi meteorit van a bolygónkon, amelyek tucatnyi, a Mars felszínét ért kisbolygó-becsapódás nyomán kerültek a világűrbe, majd hozzánk.

A Marson azonban több mint 90 millió, 50 méteresnél nagyobb átmérőjű becsapódási kráter van, ám egy szuperszámítógép és mesterséges intelligencia segítségével elvégzett vizsgálatok során ezek közül 19 volt elég nagy és megfelelő korú ahhoz, hogy a Fekete szépség eredeteként szóba jöhessen.

Karratha? It’s more remote than you think, in fact it is the new name of a crater on Mars after scientists working with @PawseyCentre identified it as the home of a 320g meteorite, the oldest #Martian meteorite known to humankind☄️ #PoweredByPawsey 🔗 https://t.co/IZ06sNBl2D pic.twitter.com/qGNFQig3TR

— Pawsey Supercomputing Research Centre (@PawseyCentre) July 13, 2022