Mikroműanyagot fogyasztó robothalat fejlesztenek kínai tudósok

A délnyugat-kínai Szecsuáni Egyetem tudóscsoportja szerint a jelenleg fejlesztés alatt álló mikroműanyagot "fogyasztó" robothalak egy napon segíthetnek megtisztítani a világ szennyezett óceánjait – számolt be a Reuters hírügynökség . A puha tapintású és mindössze 1,3 centiméteres robotok már most is felszippantják a sekély vízben lévő mikroműanyag szennyeződéseket, azonban a kínai csapat célja, hogy a továbbiakban a mélyebb vizekben is használhassák fejlesztésüket.