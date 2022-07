Első alkalommal tárnak fel egy Artúr király legendájához köthető sírt

Artúr király, Camelot mitikus uralkodójának legismertebb legendája az Excalibur mágikus kardhoz kötődik, amikor kihúzta azt egy kőből, azonban nem ez az egyetlen sziklaképződmény, amely a nevét viseli – írja a CNN.

A régészek most először tárnak fel egy 5000 éves neolitikus sírt, amelyet Artúr kövének neveztek a legendás középkori király tiszteletére. A projekt az angliai Manchesteri Egyetem kutatói és az angol Heritage nevű jótékonysági szervezet együttműködésének eredménye.

Good morning from Arthur’s Stone ☀️

This Neolithic chambered tomb is over 5,000 years old, today only the large stones of the inner chamber remain.

📍 Arthur’s Stone, Herefordshire pic.twitter.com/Sv3KFNV4xy

— English Heritage (@EnglishHeritage) July 10, 2022