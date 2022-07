Az élet ujjlenyomatát találták meg a világ legősibb vizében

Egy kanadai bánya mélyén 2016-ban a kutatók egy ősi felfedezést tettek: megtalálták a világ legidősebb vizét. A 3000 méter mélyen fekvő víz körülbelül kétmilliárd éves.

In 2016, deep down within a Canadian mine researchers made an ancient discovery: the world’s oldest pool of water. At a depth of roughly 3km, the water dates to an impressive 2 billion years old. https://t.co/FUx4ClOSmG

— IFLScience (@IFLScience) July 5, 2022