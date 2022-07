Öntudatra ébredhet a mesterséges intelligencia?

A Replika nevű mesterséges intelligenciával foglalkozó cég, ügyfeleinek személyre szabott chatbotokat, azaz olyan virtuális avatarokat kínál, amelyek képesek beszélgetésbe elegyedni, továbbá hallgatnak is a felhasználóra. A vállalat szerint klienseiktől számos üzenetet kapnak naponta, akik úgy gondolják, hogy chatbot barátjuk egy érző lény – számolt be a Reuters.

A Replika vezérigazgatója, Eugenia Kuyda aggódik a mesterséges intelligencia (AI) öntudatra ébredésébe vetett hit miatt, mivel a technológia még gyerekcipőben jár. A vezető szerint cége számos intézkedést tesz annak érdekében, hogy azon felhasználókat, akik az AI tudatosságában hisznek, felvilágosítsák, mielőtt „túl mélyre merülnének”. Úgy véli, azok az emberek, akik érző lénynek hiszik a chatbotokat, nem hallucinálnak, továbbá téveszméik sincsenek. „Beszélnek a mesterséges intelligenciával, és ez a tapasztalatuk” – vélekedik.

It’s alive! How belief in AI sentience is becoming a problem https://t.co/NAgb3vRaZc pic.twitter.com/BIddq3ncCP — Reuters (@Reuters) June 30, 2022

A gépek tényleg öntudatra ébredhetnek?

Egy gép öntudatra ébredésének kérdése nemrég a figyelem középpontjába került, miután a Google vezető szofvermérnöke, Blake Lemoine nyilvánosságra hozta azon meggyőződését, mely szerint a vállalat LaMDA elnevezésű mesterséges intelligenciával rendelkező chatbotja egy saját tudattal rendelkező személy.

A lap rámutatott, hogy a Google és más vezető tudósok is elutasították Blake Lemoine álláspontját. Szerintük a Google chatbotja egy összetett algoritmus mentén működik, amelyet pontosan arra terveztek, hogy emberi nyelven meggyőzően legyen képes kommunikálni. Oren Etzioni, az Allen Institute for AI kutatóintézet vezérigazgatója szerint „nem szabad elfelejtenünk, hogy minden látszólag intelligens program mögött csapatnyi ember áll, akik hónapokat, akár éveket is eltöltöttek azzal, hogy megtervezzék ezt a viselkedést”.

Ennek ellenére Eugenia Kuyda kiemelte, a jelenség, mely szerint a felhasználók elhiszik, hogy egy tudatos entitással beszélgetnek, nem ritka a szórakoztató chatbotok használatában úttörő fogyasztók milliói között.

„Meg kell értenünk, hogy ez létezik, ugyanúgy, mint ahogy vannak emberek, akik pedig a szellemekben hisznek”

– mondta Kuyda.

A vezérigazgató továbbá hozzátette, Replika felhasználói átlagosan naponta több száz üzenetet küldenek a chatbotjuknak, ezáltal kapcsolatot létesítve velük.

Kuyda mindemellett azt is elmondta, habár a mesterséges intelligenciával bíró modelleket mérnökeik programozzák és a tartalomért felelős csapatuk pedig utasítási kódokat és adatokat írnak hozzá, néha előfordul, hogy nem tudják megmondani, honnan érkeznek a chatbotok bizonyos válaszai és mi alapján adják válaszreakciójukat.

Fellendülőben a chatbotok iránti érdeklődés

Az egyébként 2017-ben alakult Replika vállalat bevallása szerint egymillió aktív felhasználóval rendelkezik. Programjuk használata ingyenes, azonban így is havi kétmillió dollárnak megfelelő bevételt (megközelítőleg 754 millió forintot) hoz, a fizetős bónuszfunkcióknak köszönhetően. A cég riválisa, a kínai Xiaoice több száz millió felhasználót számlál, és a vállalat értéke az egymilliárd dollárt (377 milliárd forintot) is eléri.

A Grand View Research elemzőcég szerint a két AI-vállalkozás csak a tavalyi évben rekordmagas, több mint 6 milliárd dolláros (megközelítőleg 2262 milliárd forintos) bevételt könyvelhetett el – mutatott rá a Reuters.

