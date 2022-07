Közel kétszáz évig rejtőzött a kutatók elől ez a növény

Egy új tanulmányban a szerzők az óriás-tündérrózsák egy új faját írták le – számol be a BBC. A különleges növények 177 éven át „rejtőztek” a kutatók elől: régóta az angliai Kew Gardens (Királyi Botanikus Kertek) herbáriumához tartoztak, de tévesen egy másik faj tagjaiként azonosították őket.

The world’s largest species of giant waterlily has been identified by scientists, with leaves growing over 10 feet wide and able to support the weight of at least two people pic.twitter.com/jqtMyMhpF9



Carlos Magdalena kertészeti szakértő régóta gyanította, hogy a növény különbözik a két ismert óriástündérrózsa-fajtól. A Királyi Botanikus Kertek csapata bolíviai intézményektől beszerzett magokat kezdett el növeszteni, azonos körülmények között pedig a két másik faj egyedeinek fejlődését is elemezték. Magdalena szerint a vizsgálattal már egyértelművé vált, hogy a bolíviai vízililiomok külön fajt alkotnak.

Meet Victoria boliviana, the record-breaking giant waterlily which has been named new to science at Kew after spending 177 years hidden under the surface of our collections.

