A tudatos táplálkozás dominálja az online bevásárlói kosarakat

Tendenciaszerűen alakulnak át a magyar fogyasztók virtuális bevásárlókosarai: az egészségtudatos életmódot követők, a tökéletes nyári alakra vágyó fogyasztók és az ételintoleranciával küzdők egyaránt fűtik a keresletet az adalékanyagoktól és kezelőszerektől mentes, gluténmentes és csökkentett szénhidráttartalmú termékek iránt. Csikós Zsolt, a 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Coop Online Kft. vezetője elmondta, a piac egészén látszik, hogy évszaktól függetlenül egyre inkább odafigyelnek az étkezésükre az emberek.

Jelentős változások tapasztalhatók az online vásárlási statisztikákban Magyarországon. Az adatok szerint a korábbiakban megszokottnál jóval nagyobb mennyiségben választanak a diétás étrendbe illeszkedő élelmiszereket a vásárlók, és az ár-érték arány mellett mostanra legalább olyan fontos lett a többség számára az is, hogy egészséges ételek kerüljenek a család asztalára.

Csikós Zsolt, a Coop Online Kft. vezetője arról beszélt, a jelenség egyáltalán nem azzal magyarázható, hogy beköszöntött a strandszezon. Ugyan sokan törekednek a tökéletes nyári alakra, a legtöbben nem pánikszerűen kezdenek el tudatosan táplálkozni júniusban, hanem az év teljes egészében odafigyelnek arra, hogy mit visznek be a szervezetükbe – legalábbis ez rajzolódik ki a rendelési statisztikákból.

„Látszik a piac egészén, hogy egyre tudatosabban étkeznek az emberek és jobban szem előtt tartják az egészségüket a hétköznapokban, mint tették azt korábban. Éppen ezért mi is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a palettánkat ennek szellemében bővítsük. Gondolunk az ételintoleranciával küzdőkre is” – mutatott rá.

Példaként említette, a webáruházukban megtalálhatók többek közt Zellei Tündi gasztroblogger, életmódtanácsadó kifejezetten a magyar vevők részére fejlesztett gluténmentes, természetesen alacsony vagy csökkentett szénhidráttartalmú, adalékanyagoktól, kezelőszerektől mentes termékei is, más ismert tej- vagy cukorhelyettesítő termékek mellett.

Csikós Zsolt hozzáfűzte, hónapok óta érezhető trend, hogy egyre többen keresik a minőségi magyar termékeket. Ez igaz nemcsak az élelmiszerekre, hanem a háztartási kellékekre, tisztítószerekre és a különböző kiegészítőkre egyaránt. A webáruházukban részben emiatt is túlnyomó részt magyar termelőktől, magyar üzemekből származó termékek közül válogathatnak a fogyasztók.

Keresettek a pálinkák, kevésbé fogy a száraztészta

Az aktuális trendeket ismertetve rámutatott, a Coop Online webshopjában a nyár első heteiben kiugró kereslet mutatkozik nemcsak a különböző ízesített ásványvizek, üdítő- és energiaitalok, hanem az alkoholok iránt is. A statisztikák szerint nemcsak a nagy hőségben hűsítőként szánt sörök és a fröccshöz való borok értékesítése lő az egekbe, hanem az égetett szeszes italoké is.

Csikós Zsolt elmondta, azt tapasztalják, hogy rengeteg rendelés fut be a nyári hónapokban az általuk értékesített minőségi, magyar főzdék által készített pálinkákra is, ami nem véletlen, hiszen a grillezési szezonban egy-egy családi összejövetelen, szabadtéri programon vagy nagyobb fesztiválon is jobban fogy a hungarikum.

A másik oldalon ugyanakkor érdekes módon száraztésztát és kávét is kevesebbszer rendelnek házhoz a magyar cég felületén a felhasználók, ahogy teára sincs akkora igény ilyenkor, mint a téli hónapokban.

Szót ejtett arról is, rendkívül népszerű a tavalyi év végén indult Foodbox szolgáltatásuk is, amelynek lényege, hogy egy kattintással bekerül a kiválasztott recept összes összetevője a kosárba, így ha bögrés palacsintát vagy kókuszgolyót szeretnének készíteni, többé nem kell egyenként összeválogatniuk az alapanyagokat hozzá.

Az ország bármely pontjára egy napon belüli kiszállítást ígérő webshopon emellett folyamatosan osztanak meg különböző tartalmakat feldolgozó blogcikkeket és szezonális recepteket is egyaránt, annak érdekében, hogy a vásárlók inspirálódni tudjanak, ötleteket gyűjtsenek az étrendjükhöz.