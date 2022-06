Hihetetlen felfedezést tettek az aranyásók az örök fagy vidékén

Jó állapotban fennmaradt, mumifikálódott mamutbébit találtak aranyásók Kanada északnyugati részén.

A fiatal gyapjas mamutot az örök fagy (permafroszt) vidékén, a Klondike-aranymezőkön fedezték fel még kedden – jelentette be helyi idő szerint pénteken Yukon terület kormánya és a tr’ondëk hwëch’in őslakos népcsoport.

A közlés szerint ez a legteljesebb állapotban fennmaradt mamutmúmia egész Észak-Amerikában.

Az őslakosok vénjei a Nun cho ga (Nagy állatbébi) nevet adták a nőstény kismamutnak, amely az illetékes hatóság és a Calgary Egyetem geológusai szerint a jégkorszakban élhetett és fagyhatott bele a több mint 30 ezer éves permafrosztba.

Több százezer évvel ezelőtt gyapjas mamutok népesítették be Eurázsiát és Észak-Amerikát. A faj 13 ezer éve halt ki a szárazföldön, és pár ezer évvel később azokon az északi-sarkvidéki szigeteken is, ahol még előfordult.

Tr?ondek Hwech?in elders have named the mammoth calf Nun cho ga, meaning “big baby animal.” She’s the most complete and best preserved mammoth found in North America ever.https://t.co/7W0TEq8gsA

— Global BC (@GlobalBC) June 25, 2022