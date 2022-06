Mutatunk négy appot, hogy könnyebben lássa az égen, amit 1100 éve senki

Június 28-ig a Naprendszer összes bolygója látható a hajnali égbolton. A bolygóvonatnak is nevezett ritka jelenségre csaknem 1100 évet vártunk.

Az öt szabad szemmel is látható bolygó – Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz – mellett távcsővel az Uránusz és a Neptunusz is felsejlik az égen.

A ritka égi jelenség legutóbb 947-ben volt megfigyelhető, a legközelebbi pedig 2495-ben várható.

A bolygóvonat megtalálását applikációk is segítik, ezzel megkönnyítve az érdeklődők dolgát. A Sky Tonight, a Stellarium, a Night Sky X és a Sky Guide is egy olyan térkép, ami az éjszakai égboltról készült, és segít megtalálni a csillagokat, a bolygókat, vagy akár a műholdakat is.

Mutatjuk a négy népszerűbb égboltfigyelő alkalmazást:

Sky Tonight

Ez a csillagászati alkalmazás tökéletes az égbolt felfedezésére. Segít a hobbi csillagászoknak megválaszolni a három leggyakoribb kérdést:

Mi az a fényes pont az égen?

Milyen csillagászati eseményeket láthatok ma este?

Hogyan találom meg az engem érdeklő objektumot?

iOS-re és Androidra is elérhető

Stellarium

Ez az alkalmazás olyan, akár egy zsebplanetárium, amely pontosan megmutatja, mit látunk, amikor felnézünk a csillagokra. Azonosítja a csillagokat, csillagképeket, bolygókat, üstökösöket, műholdakat. Csak annyi dolgunk van, hogy a telefonunk kameráját a felettünk lévő égboltra irányítjuk.

Ez a csillagászati alkalmazás könnyen kezelhető és minimalista felhasználói felülettel rendelkezik, ami az egyik legjobb csillagászati alkalmazássá teszi.

iOS-re és Androidra is elérhető

Night Sky X

Ezzel a másik zsebben hordozható planetáriummal szintén bárhol és bármikor könnyedén felfedezhetőek az űr csodái. Az égboltra irányított mobiltelefonnal azonnal láthatóvá válik az égbolt élő 3D-s térképe, amin felfedezhetőek a gyönyörűen illusztrált csillagképek, bolygók és műholdak. A speciális éjszakai üzemmód segít a térkép leolvasásában, a beépített időjárás-jelentések pedig megmutatják a legjobb időpontokat a csillagok megfigyelésére. Értesítéseket is be lehet állítani, amelyek a jövőbeli csillagászati eseményekre figyelmeztetnek.

Kizárólag iOS-re

Sky Guide

A Sky Guide egy csillagászati alkalmazás a kifinomult csillagrajongók és a hobbicsillagászok számára, akik értékelik a megalapozott és pontos csillagászati illusztrációkat és adatokat. Az alkalmazás alapfunkciója egy részletes, méretezhető és teljes mértékben a felhasználó által konfigurálható égi térképet jelenít meg a szabad szemmel vagy kisebb távcsövekkel látható csillagképekkel és égi objektumokkal. Az applikáció automatikusan azonosítja a csillagokat, csillagképeket, bolygókat és műholdakat. Könnyen használható, nagy teljesítményű, a kezdőknek is lenyűgöző élményt nyújt.

iOS-re és Androidra is elérhető

Címlapfotó: A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által készített illusztráció a Naprendszerről (Fotó: MTI/EPA/Martin Kommesser)