Egy egyszerű teszttel megjósolható, hogy ki éri meg öreg napjait

A „flamingó-teszt” az általános egészségi állapot mutatója, amelyből kiderül, hogy azoknál az 50 év felettieknél, akik 10 másodpercig nem tudnak egy lábon állni, kétszer akkora az elhalálozás kockázata az elkövetkező tíz éven belül, mint a tesztet teljesítő társaiknál – írja cikkében a Mirror.

A tanulmányt végző kutatócsoport, köztük a Bristol Medical School szakértői, 1702 emberen végzett vizsgálatot 2009 és 2020 között, az 51 és 75 év közötti korosztályból. Arra kérték őket, hogy behajlított térddel álljanak fél lábon, miközben karjaik a test mellett helyezkednek el. Tekintetüket pedig szegezzék egyenesen előre.

Az elvégzett tesztet minden ötödik ember elhibázta. Ötévenként ez a szám csaknem megduplázódott. Azok, akik nem tudták teljesíteni az egyensúlytesztet, mintegy 17,5 százaléka halt meg a vizsgált időszakban, szemben azzal a 4,5 százalékkal, akiknek sikerült.

