Horogra akadt a világ legnagyobb édesvízi hala

A 300 kilogrammos óriást, a világ eddig ismert legnagyobb édesvízi hala (Fotó: MTI/AP/Wonders of the Mekong/Cshut Csheana)

A rekord méretű ráját Boramynak keresztelték el, ami Kambodzsában khmer nyelven teliholdat jelent, utalva az állat kerek alakjára. Miután a nem mindennapi halat megjelölték, visszaengedték a folyóba természetes élőhelyére, hogy a tudósok – akik megerősítették a világrekordot – nyomon követhessék mozgását és viselkedését – írja cikkében a Mirror.

– mondta Zeb Hogan biológus, aki a folyó természetvédelmi projektjében vesz részt.

A Wonders of the Mekong alapítvány által közreadott 2022. június 14-i képen óriási édesvízi tüskés ráját készülnek szabadon engedni a Mekong folyóba az északkelet-kambodzsai Sztung Treng tartományban. A 300 kilogrammos óriást, a világ eddig ismert legnagyobb édesvízi halát egy helybeli halász fogta ki, és 600 dollár jutalmat kapott érte.

(Fotó: MTI/AP/Wonders of the Mekong/Cshut Csheana)