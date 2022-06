Ha lemaradt volna, most megnézheti az 1100 éve nem látott égi jelenséget

Colorado Weather Looks Mostly Clear To Catch Rare Alignment Of 5 Planets This Month https://t.co/dmMyQm8VfF pic.twitter.com/TfEtW8bMil — CBSDenver (@CBSDenver) June 9, 2022

A szabad szabad szemmel is látható öt bolygó – Merkúr, Vénusz, Mars, Jupitert, Szaturnusz – mellett távcsővel az Uránusz és a Neptunusz is láthatóvá válik a hajnali égbolton.

Néhány szerencsés már láthatta is a ritka égi jelenséget, sokan Twitteren osztották meg élményeiket.

„A Jupiter, a Mars, a Vénusz és a Merkúr Chiléből nézve” – kommentálta fotóját egy felhasználó.

„A Szaturnusz (jobbra fent) a Jupiter és a Mars (középen). A Vénusz (jobbra lent) versenyez a Nappal” – írta egy másik felhasználó.

Planets align Dark shot Saturn (upper right) Jupiter & Mars (center). Closer to dawn Venus (lower right) races the sun. They will be higher in the sky this week in the early morning. #Astrophotography #starshots pic.twitter.com/wt3OwUfI8n — Mike (@MHeagin) June 11, 2022

„Látom a Vénuszt, a Marsot és a Jupitert” – osztotta meg élményeit egy felhasználó.

I can see Venus, Mars and Jupiter, soon there will be sunshine. pic.twitter.com/bEmjgsihOi — Mike Boyle (@TankerTimelapse) June 12, 2022

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, haloványan már péntek előtt is láthatóvá vált a jelenség, amit New York városa felett meg is örökítettek.

„Alexander Krivenyshev a New York-i Manhattanben 2022. június 10-én örökítette meg ezt a panorámaképet. Öt bolygó – Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – együttállása hajnalban NYC felett” – áll a posztban.