Védetté nyilvánítják a víz alatti "Grand Canyont"

A Hudson-kanyon az USA keleti partvidékének legnagyobb víz alatti kanyonja, ahol több száz halfaj, és 17 tengeri emlős faj is él.

A mintegy 600 kilométer hosszan elnyúló kanyon 12 kilométeres széles és 3–4 kilométeres mélységbe vezet le a kontinentális lejtő oldalába vájtan. Méreteiben vetekszik a híres Grand Canyonnal. Tagolt felépítése, sokféle üledéke, a tápanyagban bővelkedő feláramlás mind kedveznek a változatos tengeri élővilágnak – írja a National Geographic.

A Hudson-kanyont tekinthetjük a mai Hudson-folyó „kövületének” is, mivel az utolsó jégkorszakban, amikor a tengerszint a mainál 120 méterrel kisebb volt, a folyó még a kontinentális self széléig ért, itt volt a torkolata, a maitól 160 kilométerre. A kanyont a folyó által idáig szállított hordalék vájta ki, s tenger alatti lejtőcsuszamlások segítették a létrejöttét.

Just in: NOAA is seeking public comment on potentially designating a new national marine sanctuary in Hudson Canyon off the coast of New York & New Jersey.

Hudson Canyon is the largest underwater canyon along the U.S. Atlantic Coast.

Details: https://t.co/t1QxhliaOJ pic.twitter.com/h3pN5nCWoz

— NOAA (@NOAA) June 8, 2022