Káprázatos felvételeken a júniusi eperhold - GALÉRIA

Több ország hihetetlen jelenségnek lehetett szemtanúja tegnap este. A tiszta égbolton lenyűgözően mutatott a júniusban látható telihold, amelyet vöröses, rózsaszínes árnyalata miatt eperholdnak vagy más néven forróholdnak is neveznek.

Az idei eperhold az év első szuperholdja is. Bár nincs egységes definíció, a szuperhold kifejezés általában olyan teliholdra utal, amely világosabbnak és nagyobbnak tűnik, mint a többi hold, mivel a Föld körüli elliptikus pályáján mozog. Bizonyos időszakokban közelebb kerül hozzánk, ilyenkor lesz telihold, amely egy év során 30 naponta van, így az Eperhold soha nem esik pontosan ugyanarra a napra.

Az Eperhold elnevezés az amerikai őslakosok hagyományaihoz kötődik, mely szerint az évnek ezen időszaka általában egybeesett az eperszedés időpontjával. Európa szerte gyakran mézes holdnak is hívják, éppen ezért is kedvelt hónap a házasságkötésre a június. Feltehetően ebből származik a mézeshetek szó is – írja cikkében a Mirror.

Az ősi törzsek Észak-Amerikában és Európában naptárként használták a Holdat, mert változó fázisait könnyű követni. Az év során minden egyes teliholdnak nevet adtak, hogy könnyebben nyomon követhessék az évszakokat és az adott évszaknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységeket.

Igazság szerint a Hold valójában nem eperszínű, de napfogyatkozáskor vagy a horizont közelében más árnyalatot vehet fel. Mivel a kedd esti telihold nagyon közel volt a horizonthoz, a szokásosnál pirosabbnak vagy rózsaszínűbbnek látszott.

A The Old Farmers’ Almanach szerint 2022-ben még hat teliholdban gyönyörködhetünk.