Magányosan kóborló fekete lyukat fedeztek fel

A fekete lyukakat nem tudjuk közvetlenül megfigyelni, csak az általuk keltett hatások révén, például, ha van egy társuk, amelytől anyagot vonnak el. Azonban a feltételezések szerint galaxisunk teli lehet a kicsike, legtöbbször magányos, így csak különleges esetben megpillantható fekete lyukakkal – írja a National Geographic.

