A szoftvermérnök szerint öntudatra ébredt a Google mesterséges intelligenciája, a férfit gyorsan szabadságra küldték

A 41 éves Blake Lemoine az elmúlt hét évben gépi tanulási rendszerek fejlesztésével foglalkozott az internetes óriáscégnél. A mesterséges intelligencia algoritmusait csiszolgatta. Lemoine elmondta, hogy a tesztelés során megpróbálta a határokat feszegetni, próbálta kideríteni, hogy rá lehet-e venni például gyűlöletkeltő beszédre.

Az egyik beszélgetés során a robotika három törvényét is érintették, amit a sci-fi rajongók Isaac Asimov írásaiból is ismerhetnek. Ezzel összefüggésben megkérdezte a géptől, hogy mitől fél.

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp

— Tom Gara (@tomgara) June 11, 2022