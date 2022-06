Magyarok segítettek egy görögországi öböl megtisztításában

Folytatódott a 2021-ben megkezdett környezetvédelmi program a görögországi Ithakánál. Tavaly a Healthy Seas és partnerei 76 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a szigetnél nyolc nap alatt, a szemét egy tíz éve elhagyott halgazdaságból származott. Mint kiderült, a gazdaságnak egy másik öbölben volt egy másik létesítménye is, az itt használt hálókat és egyéb eszközöket pedig nem szállították el, hanem egyszerűen elsüllyesztették – írja a National Geographic.

On #WorldOceansDay we are proud to announce the the completion of another #massive marine protection effort in Greece 🔱☀️

🏝️17 sites

🛶 5 fishers

🤿 12 divers

🌱 180 kids

🔝25 huge nets =18,500kg

🗑️ 5,000kg other marine litter

🐢 #gillnets & #longlineshttps://t.co/ou0McgKqZd pic.twitter.com/2wWaMEWiVP

— Healthy Seas (@healthyseas_org) June 8, 2022