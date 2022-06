Ebben a napszakban érdemes edzeni, a legoptimálisabb eredmény érdekében

A testmozgás bármikor jót tesz, egy friss tanulmány szerint azonban a nők és a férfiak esetében eltérő lehet a legoptimálisabb eredményt biztosító napszak.

A szakértők megállapították, hogy a nők több testzsírt égetnek el a reggeli edzés során, míg a férfiaknál az esti órákban végzett testmozgás számít többet – írja a BBC az amerikai tanulmány alapján, amit a Frontiers Media tudományos folyóiratok kiadója publikált.

A hormonok, a biológiai óra és az alvás-ébrenlét ciklusok közötti különbségek mind-mind szerepet játszanak abban, hogy mikor a leghatékonyabb az edzés.

Best exercise time differs for men and women, says US study https://t.co/0bmrANxLnN — BBC News (World) (@BBCWorld) May 31, 2022

A kutatás során harminc férfit és huszonhat nőt figyeltek meg 12 héten át. Minden résztvevő 25 és 55 év közötti, és aktív, egészséges életmódot folytat. A vizsgált időszak alatt egy változatos fitneszprogramot kellett követni, ami tartalmazott nyújtást, sprint- és állóképességi edzést is, emellett speciális étrendet kellett követni.

A kutatók a vizsgálat elején és végén mindenkinek megvizsgálták a hajlékonyságát, erejét és aerob teljesítményét, továbbá a vizsgálat során pedig rendszeresen mérték a résztvevők vérnyomását és testzsírját.

A 12 hetes kísérlet végére minden résztvevőnek javult az általános egészségi állapota és a teljesítménye, függetlenül attól, hogy melyik napszakban edzett.

„A legmegfelelőbb időpont a testmozgásra az, amikor a leghatékonyabbnak érezzük magunkat úgy, hogy a napi rutinunkba is kényelmesen be tudjuk illeszteni a testmozgást” – mondta Paul Arciero professzor, a tanulmány vezető szerzője, hozzátéve, hogy a számunkra legkényelmesebb időponton túl érdemes több tényezőt is figyelembe venni.

A professzor szerint az eredmények alapján azoknak a nőknek, akik a köldök körüli zsírszöveteket és a vérnyomásukat szeretnék csökkenteni, célszerű a reggeli testmozgásra törekedniük.

Ugyanakkor azoknak a nőknek, akik a felsőtestük izmait fejlesztenék, valamint az általános hangulatukat és táplálkozásukat próbálják javítani, érdemes esti testmozgást végezniük.

A vizsgálatban részt vevő férfiak kevésbé voltak érzékenyek a napszakra, amikor edzettek, reggel és este javult az erejük.

„Azoknak a férfiaknak az esti testmozgás javasolt, akiknek a szív egészségének fenntartása, az anyagcsere és az érzelmi jólét javítása a céljuk”

– mondta Arciero.

A professzor hozzátette, hogy arra nem találtak pontos választ, hogy a férfiak és a nők reakciója a testmozgás időzítésére miért volt ennyire eltérő. A szakemberek azt feltételezik, hogy a nők azért égethetnek több testzsírt reggel, mert nagyobb valószínűséggel van felesleges hasi zsírjuk, de a szervezet belső ritmusa is szerepet játszhat a különbségekben.

A vizsgálatban egészséges testsúlyú embereket vizsgáltak, de a kutatók szerint a program túlsúlyos vagy elhízott embereknél is működhet.

