Magyar gamerek nyertek egy dubaji sejk meghívásos versenyén

Hatalmas magyar sikerrel zárult a világ első offline kriptojátékokhoz kapcsolódó versenye Dubajban, amit egy arab sejk kezdeményezésére bonyolítottak le május utolsó hétvégéjén. A Spider Tanks nevű játékban jeleskedő, Fana (Simon Zoltán), Spoilerr (Komjáti Dominik) és wookiehentes (Szurkos Mátyás) összetételű csapat veretlenül nyerte meg a meghívásos tornát és ezzel a hétezer dolláros fődíjat is. Mester Ádámot, a Kripto Akadémia Gaming csapatmenedzserét mindeközben az a megtiszteltetés érte, hogy műsorvezetőnek kérték fel a verseny mindkét napjára.

Elképesztő magabiztossággal verték végig a teljes mezőnyt magyar gamerek az első offline kriptojátékokhoz kapcsolódó versenyen múlt hétvégén Dubajban, mely abban különbözik a hagyományos e-sporttól, hogy a játékokban NFT-ket vásárolva bevételre is szert tudnak tenni az emberek.

Fana (Simon Zoltán), Spoilerr (Komjáti Dominik) és wookiehentes (Szurkos Mátyás) év elején álltak össze csapatként. A szervező Metacon online versenyein kimagaslóan jól szerepeltek, ezért is kaphattak meghívást két thaiföldi, két nigériai és egy német-svéd csapat mellett a fényűző körülmények közt megrendezett tornára.

A fiatal srácok a Spider Tanks nevű játékban mozognak otthonosak, melynek lényege, hogy a csapatok három a három ellen NFT-tankokkal harcolnak egymás ellen. Háromféle játékmód létezik: az egyikben csirkéket kell elkapni és beszállítani egy dobozba, a másiknál egy zászlót kell megszerezni és maguknál tartani minél hosszabb ideig, a harmadiknál pedig minél több ellenséget kell eliminálni.



forrás: Kripto Akadémia

Hideg fej és verseny előtt fél adag étel

A Kripto Akadémia Gaming magyar csapata már az első selejtezős napon megcsillogtatta a tudását, majd vasárnap az elődöntőben és a döntőben mindkét thaiföldi csapatot simán verve nyerték az egész tornát. Eredményük azért is szólt nagyot, mert ellenfeleik között bőven akadtak olyan profi e-sportolók, akik korábban profiként több millió dolláros versenyeken is indultak és hatalmas követőbázissal rendelkeznek a streaming platformokon.

Szurkos Mátyás, a csapat egyik tagja elmondta, a siker kulcsa az e-sportban a gyors és jó döntéshozatal, ez vezette el őket is a végső győzelemig.

„Versenyszituációkban jól kell tudni alkalmazkodni az ellenfelekhez. Még ha vesztésre is állsz, fontos, hogy ne szálljon el a fejed, mert emiatt rossz döntéseket lehet hozni. Higgadtság nélkül ez egyszerűen nem megy. A csapat számára az is fontos, hogy minden hibánkat megkeressük és kijavítsuk. A mérkőzéseinket éppen ezért mindig újranéztük, és ha valami gyengébben sikerült, azonnal átbeszéltük, mit kellene másként csinálnunk még úgy is, hogy nyertünk” – mutatott rá.

A versenyzők elmondták, fizikálisan és mentálisan egyaránt nagyon megterhelő egy ilyen intenzív tornán való részvétel. Az ujjak izmai rendkívül megterhelődnek, az esetenként akár 10-12 órás versenynapokon pedig kiemelt koncentrációra volt szükségük. A felkészüléssel kapcsolatban arról is beszéltek, a játék előtti utolsó étkezésnél mindig odafigyelnek, hogy az fél adag legyen, hiszen ha kevesebbet esznek, jobban pörög az agyuk is.

A fiúk érdekességként megemlítették, korábban soha nem találkoztak még személyesen, a csapat három tagja egyszerre egy helyen, egy időben most először a dubaji repülőtéren tartózkodott.

Ível felfelé a kriptojátékok népszerűsége

A Metacon versenyén Mester Ádámot, a Kripto Akadémia Gaming csapatmenedzserét egyébként felkérték, hogy másodmagával műsorvezetőként közvetítse a helyszínen a látottakat a több ezer helyszínen tartózkodó és a versenyt online követő nézők számára.

A győztes magyar csapat tagjai hétezer dolláros fődíjjal gazdagodtak, továbbá a szervezők jóvoltából 12-13 ezer dollár értékű NFT-t kapnak majd a játékban, amit az online piactéren pénzzé tudnak majd tenni.

A Kripto Akadémia Gaming januárban tesztüzemben indult 20 emberrel, majd alig néhány nap alatt 750 ember csatlakozott hozzájuk, akik érdeklődnek a kriptojátékok iránt. Mester Ádám elmondta, csapatuk folyamatosan bővül, ami nem véletlen, hiszen ha valaki ügyes, akkor akár napi pár óra játékból is komoly kiegészítő jövedelmet tud magának bebiztosítani.