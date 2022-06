A szokásos reggeli kávéja meghosszabbíthatja az életét

Azoknál az embereknél, akik kávét isznak – akár cukorral, akár anélkül – alacsonyabb lehet a korai halálozás kockázata, bár a szakértők figyelmeztetnek, hogy az eredmény nem feltétlenül magának a főzetnek köszönhető – írja a The Guardian.

Coffee drinkers may be at lower risk of early death, study suggests https://t.co/fsg5FnnzRM

Több tanulmány szerint a kávé jótékony hatással lehet az egészségre. A kávéfogyasztók esetében alacsonyabb a kockázata a krónikus májbetegségektől kezdve bizonyos rákos megbetegedéseken át egészen a demencia kialakulásáig.

Hasonló eredményeket találtak az instant, az őrölt és a koffeinmentes kávé esetében is.

Drinking a few cups of coffee a day — even with sugar — is linked to a lower risk of death, new research shows. https://t.co/QHsxSrz7Uv

