Videón a marsi helikopter látványos repülése

A Ginny becenevű kis légi jármű fekete-fehér navigációs kamerája a 2022. április 8-i rekorder repülés során remek felvételt készített az alatta lévő tájról. A kísérleti járművet irányító csoport vezetője, Teddy Tzanetos szerint a helikopter 10 méteres magasságban repült 19 kilométer per óra sebességgel.

NASA’s Ingenuity Mars rover has now flown an incredible 28 times across the Martian surface! pic.twitter.com/QMlHfHqYw0

A videó első képkockáin láthatjuk, amint a kis masina felemelkedik, majd délnyugatnak veszi az irányt, s alig 3 másodperc alatt maximális sebességre gyorsul.

A helikopter navigációs kamerája csak akkor aktív, amikor a repülő szerkezet legalább egyméteres magasságon van, ezzel igyekeznek azt elkerülni, hogy a rotor által felkavart por kárt tegyen a navigációs rendszerben.

Heading into the weekend like a helicopter on Mars. 💨

Our Ingenuity #MarsHelicopter just sent back this video of it flying farther and faster than ever before: https://t.co/rFitmFz8gC pic.twitter.com/v5jtE71RW3

