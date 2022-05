Több pénzt adtak a közösségi befektetők, mint amennyit kértek

Hétfőn éjfélkor zárul a RECASH nevű magyar mobilapp közösségi finanszírozási kampánya a Tőkeportálon. A PSD2 alapú automatikus pénzvisszatérítő applikáció az első olyan hazai fintech cég, amely crowdfunding kampányt indított. Bár a cég hivatalosan hétfőn éjfélig várja a befektetők szándéknyilatkozatait, már most túlteljesítették az eredetileg kitűzött minimum tőkecélt.



Péntek reggelig 94 189 100 Ft értékben, 320 befektető jelezte befektetési szándékát a RECASH nevű mobilappot fejlesztő társaságba. A közel százmilliós érték már az eredetileg kitűzött cél 117,6 százaléka, azonban hétfő éjfélig várhatóan további milliókkal nőhet a közösségi befektetés összege.

A RECASH az első olyan fintech cég lehet, amely Magyarországon sikeres crowdfunding kampányt bonyolít le. A PSD2 alapú automatikus pénzvisszatérítő applikációba már húszezer forinttal be lehet szállni, amely lehetőséggel számos felhasználójuk is élt, de büszkélkednek egy tizenötmillió forinttal beszálló angyallal is. Ők a befektetésük mértéke szerint kapnak tulajdonrészt a kampány lezárulta után. A tulajdoni arányok pontosan még nem ismertek, hiszen egészen hétfő éjfélig bárki jelezheti befektetési szándékát. Erre a projektgazdák is számítanak: várakozásaik szerint még milliók érkezhetnek a RECASH-hez.

A közösségi befektetők nem véletlenül látnak fantáziát ekkora számban a mobilapplikációban. Zádor Balázs, a RECASH egyik alapítója elmondta: a különleges tevékenységi engedélyük révén olyan szolgáltatást nyújtanak, amire folyamatosan nő az igény. Két célcsoportot szolgálnak ki: a felhasználóit, akiknek a letöltést követően semmi teendőjük nincs, hogy a bankkártyás vásárlásaik után órákon belül pénzvisszatérítést kapjanak, és a kereskedelmi partnereit, akik e kedvezményeket (köztük a ROSSMANN, a Praktiker, PENNY, Foodpanda és mások) biztosítják, cserébe a nyers és feldolgozott adatokért, amivel azok nagyságrendekkel tudják javítani marketingtevékenységük hatékonyságát. Ez pedig a jövő marketingje.

Kató Tamás, a Foodpanda média vezetője elmondta: „a RECASH, bár csak most indult, hatékony online marketing eszköz lehet a nagyvállalatok számára.”

Az indulás óta eltelt szűk egy év alatt 25 ezer feletti organikus regisztrációt könyveltek el, amit jelentős eredménynek tartanak. A kapott tőkéből a sales tevékenységet fogják erősíteni, amivel a partneri kört bővítik, és külföldi piacokra is kilépnek. A cashback egy dinamikusan növekvő szegmense a fintech piacnak, amely az előrejelzések szerint 2024-ig egy 200 milliárd dolláros iparággá nővi ki magát. Nem csoda, hisz a cashback promóciókat előtérbe helyező szolgáltatók és viszonteladók több, mint kétszeresére tudják növelni eladásaikat kevesebb, mint egy év leforgása alatt.