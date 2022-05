Két kilométer széles aszteroida száguld a Föld felé

Hatalmas, 1,8 kilométer átmérőjű aszteroida közelít a Föld felé – írja a Live Science.

A NASA az aszteroida hatalmas mérete és a Földhöz való viszonylagos közelsége miatt potenciálisan veszélyesnek minősítette az égitestet. Az űrrepülési szervezet szerint a 7335 (1989 JA) a legnagyobb aszteroida, ami ebben az évben megközelíti a Földet.

How to watch ‘potentially hazardous’ asteroid 7335 (1989 JA) blow past Earth this Friday https://t.co/x1LFjsZ9Vu

— Live Science (@LiveScience) May 25, 2022