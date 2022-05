Szupernóva miatt landolt a Földön a másik galaxisból származó űrszikla

A Szahara sivatagban feltárt különös földön kívüli űrszikla lehet az első bizonyíték a Földön egy ritka szupernóvatípusra.

Az először 1996-ban Egyiptomban felfedezett Hypatia kő kémiai összetétele egy ritka kozmikus esemény nyoma lehet, ugyanis olyan port és gázt tartalmaz, amely egykor egy hatalmas szupernóvatípus, egy haldokló csillag látványos robbanásakor jöttek létre.

Az ilyen, Ia típusú szupernóvák általában olyan rendszerekben figyelhetők meg, amelyek egy összeomlott csillagmagból, egy úgynevezett fehér törpéből, illetve egy nagyobb, fiatalabb csillagból állnak – derül ki a Live Science cikkéből.

A kisebb és sűrűbb fehér törpe hatalmas gravitációs vonzását arra használja, hogy a lehető legtöbb anyagot ragadja el a fiatalabb csillagból. Ezt könyörtelenül felemészti, és a fiatalabb csillagot csepp alakúra nyújtja. A kozmikus kannibalizmus aktusa azonban végül kölcsönös pusztulással végződik, mivel a „vámpír” fehér törpe elég nagyra nő ahhoz, hogy a magjában újra fellángoljanak a nukleáris reakciók.

Space-x Scientists who analyzed the chemical composition of a space rock called the Hypatia stone suspect they have discovered evidence of a rare type of supernova. pic.twitter.com/QF04R80Gb6

Egy hirtelen fényes villanás után egy hatalmas szupernóva-robbanás mindkét csillag besugárzott tartalmát kifelé löki.

A Hypatia-követ alkotó por és gáz „koktélja” valószínűleg évmilliárdok át sodródott a világűrben, amíg végül a Naprendszer születésekor az anyag össze nem állt egy nagyobb égitestté. Aztán a Naprendszer pereméről befelé indult el, eltalálta a Földet, a légkörbe belépve pedig darabokra esett szét.

A kutatók, hogy kiderítsék, honnan származik a kőzet, roncsolásmentes módszerekkel végezték el a Hypatia kőzet egy aprócska mintájának kémiai elemzését. Ebből kiderült, hogy a kőzetben szokatlanul alacsony a szilícium, a króm és a mangán – a Naprendszer belsejében ritka elemek –, ugyanakkor a kozmikus szomszédságunkban található objektumokhoz képest szokatlanul magas a vas, a kén, a foszfor, a réz és a vanádium mennyisége.

The bizarre Hypatia stone, found in Egypt, is unlike any rock on Earth. Also unlike any meteorite, or any other known object in our solar system for that matter. https://t.co/9jUSVbV6Fy pic.twitter.com/HdS1gXtnvU

