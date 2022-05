Sosem látott lényt videózott le egy tengeralattjáró

Bizarr külsejű állatot vettek videóra a Csendes-óceán mélyén, Honolulutól délkeletre. A videót egy, a Nautilus kutatóhajó csapata által irányított robotizált tengeralattjáró figyelte meg, amely egy tengeri hegyen folytatott feltérképezési munkálatokat – olvasható a Live Science cikkében.

A mintegy 2201 méteres mélységben sikló óceáni furcsa lény valójában egy ismeretlen tengeri uborkafaj. Ezek az állatok sokszínű csoportot alkotnak, számos fajuk elterjedt a Csendes-óceán középső részén – mondta Megan Cook, az Ocean Exploration Trust oktatási és ismeretterjesztő igazgatója. Hozzátette, a most felfedezett egyed az Elpidiidae családba tartozik.

Yes, that is a sea cucumber’s intestine.

A deep-sea rover recently spotted this incredible, translucent invertebrate as it moved across the Pacific Remote Islands Marine National Monument.

More: https://t.co/6dd8TR6ezK

Video: @EVNautilus pic.twitter.com/nLVpIVd2np

— USFWS Pacific Region (@USFWSPacific) May 17, 2022