Amit már sokan hiányoltak: az Apple nagy dobással készül

A befektetők már egy ideje hiányolják a „nagy dobást” a kaliforniai cégtől, amelynek piaci kapitalizációja az év elején elérte a 3000 milliárd dollárt. (Ez a magyar éves GDP közel 19-szerese). A részvényárfolyam visszaesésével azóta már „csak” 2300 milliárd dollárt ér a cég. Szakértők szerint az AV/VR piacra való betörés lehet a kaliforniai óriáscég nagy dobása, amit sokan régóta hiányoltak. A Steve Jobs érát követő időszakban, az Apple Watch 2015-ös megjelenését leszámítva, nem történt nagyobb fejlesztés.

A cég mérnökei már 2019 óta dolgoznak a fejlesztésen, de több akadályba is belefutottak. Vagy a túlmelegedés, vagy a kamerával és a szoftverrel kapcsolatos problémák miatt tolódott ki a megvalósítás. Most úgy néz ki, hogy már előrehaladott állapotban van a projekt. A prototípust az igazgatótanács is megtekinthette – írta a Bloomberg.

Apple executives previewed its upcoming mixed-reality headset to the company’s board last week, indicating that development of the device has reached an advanced stage https://t.co/Bk3PYyn1cO

— Bloomberg (@business) May 20, 2022