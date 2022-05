Hivatalos szakma lett a növényvédelmi drónpilóta

A technika fejlődése újabb szakmákat hívott életre Magyarországon. A drónok egyre többféleképpen hasznosíthatóak, már nemcsak a filmiparban, hanem az agrárszektorban is. Ezt felismervén a Nébih kezdeményezésére új képzés indult: a növényvédelmi drónpilóta alapképzés. Magyarországon elsőként az ABZ Drone Kft. szerezte meg a jogot, hogy megszervezhesse és elindíthassa az oktatást.



A huszonegyedik században egyre több eszköz segíti a hatékonyabb munkavégzést. Ilyen technikai vívmány a drón is, melyet az agrárszektorban is használnak, többek között permetezésre. A pilóta nélküli drónos növényvédelmi foglalkozás csak néhány hónapja hivatalos szakma, Magyarországon még csak néhány hely nyújt szakképesítést, pedig az igény már most óriási rá. Egy biztos: a képzett drónpilótáknak könnyű dolguk lesz a munkaerőpiacon, több mint versenyképes munkadíjjal kalkulálhatnak. Hogy pontosan mit jelent az új szakma, és milyen képzést kell elvégezni hozzá, arról Török Gyula, drónszakértő, az ABZ Drone tulajdonos-ügyvezetője árulta el a legfontosabbakat.

Óriási hiányt pótol az új szakma

Bár a drónhasználatról elsősorban talán a filmszakma jut az eszünkbe, ennél sokkal szerteágazóbban, nagyon sok szakmában, például a rendvédelemben, építőiparban, lehet használni az eszközöket. A mezőgazdaságban kiemelten fontos, a jövőben pedig megkerülhetetlen szerepet töltenek be a drónok, nemcsak az állomány megfigyelése, hanem a permetezés miatt is. Ezért is vált a növényvédelmi drónpilóta mostantól hivatalos foglalkozássá, a Nébih által lefektetett kritériumrendszernek megfelelően hivatalos szakképesítést lehet szerezni belőle, melyet a szintén Nébih által kijelölt képzőközpontban lehet elvégezni.

“A drónos növényvédelmi szakembereknek több szabálynak meg kell felelnie, például légügyi vagy növény- és környezetvédelmi kritériumoknak. Emellett egy nagyon széles spektrumú tudást is meg kell szereznie a szakmában dolgozóknak: térinformatikai, agrometrológiai, növényvédelmi és természetesen drónkezelési ismeretekkel is bírniuk kell a szakképzett drónpilótának” – mondta Török Gyula, drónszakértő. A drónok használatára egyre nagyobb az igény az agrárszektorban, néhány éven belül szinte elképzelhetetlen lesz nélkülük a gazdálkodás. Bár az igény hatalmas, nagyon kevés szakember van jelenleg Magyarországon, kétségtelen, hogy a permetező drónpilóta hiányszakmának számít, tette hozzá a szakember.

A képzés olyan tudást ad, ami a vizsga után hamar pénzre váltható

Az ABZ Drone volt az első olyan cég Magyarországon amely, a Nébih által is elfogadott, széleskörű tudást garantáló képzést nyújt mindazoknak, akik drónos növényvédelmi szakemberek szeretnének lenni. Jelenleg összesen két cégtől érhető el hasonló képzés itthon. Az ABZ Drone tréningje száztíz órás elméleti képzés növényvédelmi-, térinformatikai-, és agrometeorológiai alapismeretekből áll. A fenti órák keretében a hallgatók megtanulják a munkavégzéshez szükséges jogszabályismereteket, adminisztrációs kötelezettségeket, a meteorológiai állomások adatainak feldolgozását is, de a drónok használatához szükséges szoftverek kezelését is megtanítják nekik. Az elméleti oktatást egy tizenhét órás gyakorlati képzés egészíti ki.

“A képzésben a legjobb szakemberek adják át a tudásukat, van közöttük légiforgalom-irányító, olyan szakember, aki több mint tíz éve épít drónokat, több évtizedes gyakorlattal rendelkező növényorvos, térinformatikus, földmérésben jártas tanárunk is van. Olyan piacképes tudást adunk a hallgatóinknak, mely megfelel a Nébih szakmai kritériuminak, a képzés után azonnal pénzre váltható” – mondta az ügyvezető.

A százhuszonhét órás képzés különböző modulokból áll, melyek elvégzési sorrendje felcserélhető. Minden hónapban van új modul kezdési időpont, ha pedig mindegyik modulnál a legkorábbi időpontra tudunk jelentkezni, a képzés akár két hónap alatt is elvégezhető.

A képzés után kitárulnak a lehetőségek

Amennyiben sikeres vizsgával végzett a növényvédelmi drónpilóta az ABZ Drone képzésén, a cég széleskörű drónpalettával áll a rendelkezésére, bőséges eszközválasztékkal, a hozzájuk tartozó szoftverekkel, garanciális és nem garanciális szervizzel. Sőt, a drónhasználat engedélyeztetésében is támogatás nyújt az ABZ Drone Kft.. A cég olyan tanúsítvány megszerzéséhez is hozzá tudja segíteni a pilótákat, mellyel nem csak itthon, hanem az egész Európai Unióban használhatják eszközeiket.