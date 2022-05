Szuper aranyos, de nagyon vad: Manulkölyök születtek az Állatkertben

Hat kölyök manul született a budapesti állatkertben. A dús szőrzetű, ezért a házi macskánál jóval nagyobbra növő ragadozó kicsinyeit már a látogatók is megfigyelhetik.

A manul Közép-Ázsia pusztáin él, alacsonyabban fekvő területeken éppúgy, mint fennsíkokon, egyre fogyatkozó számban. A kutatók körülbelül 15 ezerre becsülik a számukat, vagyis a manulnak hatalmas elterjedési területén nagyon alacsony egyedsűrűsége. Nagyon vad természete van.

Bár alkata hasonló a házi macskáéhoz – tömege 3-5 kilogramm, testhossza 50-60 centiméter -, hosszú szőre, tömött bundája miatt jóval termetesebbnek tűnik. Szüksége is van a prémre, mert élőhelyének éghajlatát szélsőséges hideg és meleg, valamint a viszonylag kevés csapadék jellemzi.

Bundája már régen felkeltette az ember figyelmét, és vadászták is érte. Bár a nemzetközi szőrmekereskedelem már nem tart igényt prémjére, némely területen, például Mongóliában ma is vadásszák. Több más ritka állathoz hasonlóan a manul testrészeinek is gyógyító hatást tulajdonít a tradicionális ázsiai orvoslás, és a babona miatt még mindig sok egyed esik az orvvadászok áldozatául. Emellett élőhelyének pusztulása is veszélyezteti a félénk kisragadozót.

A manul – csakúgy mint az oroszlán kivételével az összes macskaféle – magányosan él. Elsősorban kisebb állatokra, rágcsálókra, egerekre és pockokra vadászik. Miután élőhelyén nem csúcsragadozó, neki is el kell rejtőznie a nagyobb húsevők, farkasok, sasok elől. Búvóhelynek a mormoták üregei a legalkalmasabbak, leginkább azokat foglalják el. A nőstények kicsinyeiket is ezekben az üregekben hozzák világra. Miután a hímek csak a párzás idejére találkoznak a nőstényekkel, az utódgondozás minden feladata rájuk hárul.

A pusztai macska nem gyakori faj az állatkertekben sem, Európában 34 állatkertben csupán 106 egyede él.