Kikötött a Nemzetközi Űrállomáson a Boeing kísérleti űrkapszulája

Az asztronauta nélküli űrhajó 24 órával korábban indult el a floridai Cape Canaveral-i űrközpontból. Egy Atlas V típusú rakéta emelte a magasba akkor, és mintegy 30 perccel később Föld körüli pályára állt. 2019-ben ezen a ponton hiúsult meg a Starliner kísérlete szoftverhiba miatt. Így most ez volt az első sikeres felbocsátási kísérlet. A Starliner az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) számára 225, a Boeing cég számára 130 kilogramm tömegű rakományt vitt az ISS-re.

👋 Hello, #Starliner! @BoeingSpace‘s human-rated spacecraft has arrived at the International @Space_Station for the first time, docking at 8:28pm ET (00:28 UTC). pic.twitter.com/gXceiHJhuB

— NASA (@NASA) May 21, 2022