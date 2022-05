Kilencből egy ember halálát a környezetszennyezés okozza

Világszerte minden hatodik haláleset okozója a környezetszennyezés volt 2019-ben egy friss tanulmány szerint, vagyis éves viszonylatban több áldozatot szedett, mint a malária, a HIV, a tuberkulózis, a kábítószer vagy az alkohol.

A környezetszennyezés évente kilencmillió ember halálát okozza, az áldozatok közel háromnegyede pedig a légszennyezés káros hatásai miatt hal meg – derül ki a környezetszennyezéssel és egészséggel foglalkozó Lancet Bizottság által közzétett tanulmányból.

A légszennyezés és a mérgező vegyi anyagok okozta halálesetek 66 százalékkal nőttek az elmúlt két évtizedben, amit az ellenőrizetlen urbanizáció, a népességnövekedés és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség táplált – derül ki a CNN cikkéből.

A levegőszennyezés után a vízszennyezés volt a következő leghalálosabb fenyegetés, 2019-ben 1,36 millió idő előtti halálesetet okozott. A sorban a harmadik helyen ólomszennyezés az áll, amelyet a mérgező munkahelyi veszélyek követnek.

„A szennyezés egészségügyi hatásai továbbra is óriásiak, és sajnos az alacsony és közepes jövedelmű országok viselik ennek a legnagyobb terhét” – mondta Richard Fuller, a tanulmány vezető szerzője. Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy a környezetszennyezés számlájára írt halálesetek több mint 90 százaléka ezekben az országokban következett be.

„Egyértelmű, hogy a környezetszennyezés bolygószintű fenyegetést jelent, és hogy annak kiváltó okai, terjedése és egészségügyi hatásai túlmutatnak a helyi határokon, ezért globális választ követelnek“

– mondta Rachael Kupka, a tanulmány társszerzője és a Global Alliance on Health and Pollution ügyvezető igazgatója.