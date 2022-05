Színpompás, eddig ismeretlen siklót fedeztek fel

Látványos színű siklót fedeztek fel a paraguayi Para La Tierra nevű nonprofit szervezet kutatói az ország északi részén fekvő szavannás régióban.

Az állat feje élénk téglapiros, sárga gallért visel, a teste pedig fekete-téglapiros hosszirányú csíkokkal ékes – derül ki a Zoosystematics and Evolution szakfolyóiratban megjelent tanulmányból. A most felfedezett sikló félig földalatti életmódot folytat, élőhelye homoktalajon élő bozótos-erdős szavanna, testalkata, kimondottan hegyes feje pedig a föld alá bújásra alkalmas. Ez a félig földalatti életmód a nem többi fajára is jellemző, a nem kimondottan a Cerrado régió lakója Brazília, Uruguay, Paraguay és Argentína területén.

Az első példányára egy gödör ásása közben bukkantak rá, sajnálatos módon a faj elsőként megismert, éppen a föld alatt tartózkodó hím egyedét az ásó véletlenül kettévágta, így két darabban került elő.

Introducing this new endemic #snake species 𝘗𝘩𝘢𝘭𝘰𝘵𝘳𝘪𝘴 𝘴𝘩𝘢𝘸𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢, which unfortunately is already #endangered 🐍

Our board members Paul Smith and Pier Cacciali described it together with Jean-Paul Brouard. Their #paper can be accessed at https://t.co/aooFLYxTw0 📄 pic.twitter.com/3V4VTF8z5X

