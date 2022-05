Még egy ok, amiért Londonban mindig szakad az eső

Egy új tanulmány szerint a háromszög alakú városokban esik a legkevesebb eső, míg a négyzet vagy kör alakú városokban gyakoribb a csapadék. A tanulmány elsőként vizsgálja a város alakjának a városi csapadékra gyakorolt ​​hatását szárazföldi és tengerparti környezetben.

A városokban az árvizek egyre nagyobb aggodalomra adnak okot, mivel az emberi tevékenység által súlyosbított éghajlati változások miatt egyre több szélsőséges időjárási eseményt tapasztalunk – derül ki az IFLS cikkéből.

Az Earth’s Journal című folyóiratban megjelent új kutatás azt vizsgálta, hogy egy város kiépítése befolyásolhatja-e az időjárást. A szerzőket az inspirálta, hogy feltűnt számukra, a Föld néhány látszólag csapadékosabbnak tűnő városa, például London is, kör alakú.

Vizsgáltak körkörös, négyzet és háromszög alakú városokat (például Dallast, New Yorkot és Los Angelest), majd a városok alakját összehasonlították időjárási modellek eredményeivel, és számításba vették a légáramlatok szimulációit is. Összehasonlították az eredményeket a városon kívüli területekkel is, mind a szárazföldön, mind a partvonalak mentén.

Az eredményekből pedig kiderült, hogy a városok alakjának hatása nagyobb a tengerparti városokban, mivel a városból érkező légáramlatok kölcsönhatásba lépnek a tenger felől érkező széllel.

A kör alakú városokban esett a legtöbb csapadék, 78,6 százalékkal több, mint a háromszög alakúakban.

A kutatók megjegyzik, hogy a kutatásuknak voltak korlátai, de fontos dologra világíthatnak rá az eredmények: a klímaváltozás hatásainak csökkentéséből a várostervezésnek is ki kell vennie a részét.